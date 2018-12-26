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Putin, 'da asgari ücrete zam yaptı

Devlet Başkanı , 2019 yılı için asgari ücrete zam öngören yasayı onayladı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 09:30
Putin, Rusya'da asgari ücrete zam yaptı

Asgari ücret düzeyi en az ülkeler arasında bulunan Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in asgari ücret zam kararı resmen yürürlüğe girdi. Putin'in imzaladığı kararnameye göre Rusya'da asgari ücret 9 bin 489 rubleden 11 bin 280 rubleye çıkarıldı.

Rus halkının asgari ücret tutarı geçtiğimiz yıl Türk lirasına göre 760 TL civarındayken gelen zam ile 870 TL civarına çıkmış oldu. 1 ekmeğin 32 ruble, 1 litre benzinin fiyatının 45 ruble olduğu Rusya'da Putin'in zammı yine halkı ve işçi sendikalarını mutlu etmedi.

Ruslar özellikle sosyal medyadan asgari ücret ve emeklilik maaşlarının insani seviyeye çıkmasını talep ediyor. Sendikalar ise maaşların insani seviyeye çıkması yönünde çağrı yapmaya devam ediyor.

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Putin, Rusya'da asgari ücrete zam yaptı
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