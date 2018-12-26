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"kayıplara karışan" 152 Vietnamlı turisti arıyor

'a tatil için giden 152 Vietnamlı turistin "ortadan kaybolduğu" bildirildi. BBC'nin haberine göre, Tayvanlı yetkililer, geçen hafta vizesiyle Kaohsiung şehrine gittikten sonra kayıplara karışan 152 Vietnamlıyı arıyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 16:30 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 16:36
Tayvan kayıplara karışan 152 Vietnamlı turisti arıyor

Yetkililer, 21 ve 23 Aralık'ta Kaohsiung'a gelen turistlerden biri hariç hepsinin kayıtlarda kayıp olarak göründüğünü belirtti. Ulusal Göçmenlik Ajansından yapılan açıklamada, kendilerinden haber alınamayan turistleri araştırmak için bir çalışma grubu oluşturulduğu ifade edildi.

YAKALANIRLARSA...

Açıklamada, söz konusu turistlerin yakalanmaları halinde sınır dışı edileceği ve adaya girişlerinin 3 ila 5 yıl yasaklanacağı kaydedildi.

Yerel medyada çıkan bazı haberlerde, söz konusu kişilerin Tayvan'a yasa dışı çalışmak üzere gelmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

KAYBOLMAYAN TEK KİŞİ TUR REHBERİ

CNA'nın haberinde, 4 grup halinde ülkeye gelen 153 kişiden kaybolmayan tek kişinin de tur lideri olduğu belirtildi.

Haberde, 152 turistin kaybolmasının ardından çok sayıda Vietnamlının vize başvurusunun iptal edildiği kaydedildi.

Tayvan, turizmi geliştirmek için Vietnam dahil bazı Asya ülkelerinden ziyaretçiler için vize ücretlerini kaldırmıştı.

Vietnamlı turistlerin, 2015'te başlatılan bu program kapsamında elektronik vize başvurusunda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

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Tayvan "kayıplara karışan" 152 Vietnamlı turisti arıyor
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