Türkiye’nin istikrarı Ortadoğu’yu etkiliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen "Turkey Today/Bugünün Türkiye'si" panellerinin Çin ayağında "Türkiye ve Çin: Uzun Vadede İş birliği İçin Beklentiler" paneli Pekin'de düzenlendi. Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüleri (CICIR) iş birliğiyle organize edilen panele, CICIR'dan Prof. Dr. Liao Baycı ve Doç. Dr. Li Yan'an ile Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve SABAH Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ve Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Altay Atlı katıldı.



Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Fecir Alptekin'in yer aldığı panele medya temsilcileri, akademisyenler ve düşünce kuruluşları temsilcileri de katıldı.



GÜVENLİK ALANI VURGUSU

Türkiye'nin ABD ve Avrupa Birliği ile geleneksel ilişkilerini sürdürdüğünü, aynı zamanda giderek uluslararası arenada daha fazla rol üstlenen Rusya ile iş birliğini artırdığını, yeni ülkelerle ortaklıklara açık olduğunu kaydeden Yalçın, "Çin, tabii ki Türkiye'nin iş birliği yapma arayışında olduğu en önemli muhtemel partnerlerden biri. Ancak buradaki sorun bizim birbirimizi tanımıyor olmamız" dedi. Li ise konuşmasında, dünyanın 2. büyük ekonomisi olan Çin'in Türkiye'ye büyük önem atfettiğini, "Kuşak Yol" projesi çerçevesinde Türkiye'nin iş birliğinin son derece önemli olduğunu vurguladı. Li, Türkiye'deki istikrarın tüm Ortadoğu'yu etkilediğinin altını çizerek, Türkiye'nin sahip olduğu dil, kültür ve dini birikim ile Çin'in sahip olduğu ekonomik avantajların iş birliği içerisinde kullanılması durumunda ikili ilişkilerin ekonomi odaklı olmaktan çıkıp güvenlik alanına da genişleyebileceğini belirtti.

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