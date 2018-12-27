Afrin kahramanları Münbiç yolunda

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TürkSilahlı Kuvvetleri, Münbiç Operasyonu'na hazırlanmaya devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i terör örgütünden kurtaran mavi bereli komandolar, Suriye'deki birliklerden Münbiç hattına kaydırılıyor. ABD'nin de ülkedeki askerlerini çekeceğini duyurmasının ardından terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Münbiç'e ilk olarak Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları yöneldi. ÖSO'nun ardından TSK Türkiye'nin farklı noktalarından komandoları ve aralarında fırtına obüsleler ile Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) sistemlerinin de bulunduğu ağır silahlarını cephe hattına göndermeye devam ediyor. Son olarak Afrin ve El Bab yakınlarındaki Türk üslerinde bulunan mavi bereli komandolar Suriye içinden Münbiç sınır hattına doğru kaydırılamaya başlandı.