İki Japon mahkum idam edildi

Japonya'da iki mahkum idam edildi. Ülkede bu yıl idam edilenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Japonya Adalet Bakanı Takashi Yamashita, sabah saatlerinde ölüm cezası alan 2 mahkumun idam edildiğini açıkladı. Son ölüm cezası ile bu yıl idama mahkum edilenlerin sayısı 15'e yükseldi. Eski bir Yakuza üyesi olan 60 yaşındaki Keizo Okamoto ve bir varlık yönetim şirketinin çalışanı olan 67 yaşındaki Hiroya Suemori'nin idam cezasının Osaka kentinde uygulandığı öğrenildi.



SUÇLARI CİNAYET VE SOYGUN

Ocak 1988'de Cosmo Research adlı şirketin başkanı ve bir çalışanını özel bir mülkiyetten kaçırıp öldürmek ve 100 milyon Yen soyduktan sonra cesetleri Kyoto şehrinde bir dağlık alana gömmek suçundan ölüme mahkum edilen iki mahkumun idam kararı Japonya Adalet Bakanı Takashi Yamashita tarafından Salı günü imzalandı. Yamashita "Son derece acımasız bir suç" olarak nitelediği eylem için verilen ceza hakkında, "Çok dikkatli bir değerlendirmenin sonucuydu" dedi.



2012'DEN BU YANA 36. İDAM CEZASI

Öte yandan Başbakan Shinzo Abe'nin 2012 yılında göreve başlamasından bu yana 36 infazın gerçekleştirildiği öğrenildi. Ülkede ölüm cezası uluslararası eleştirilere neden olurken, Japonya Barolar Birliği Federasyonu, idamın 2020 yılına kadar kaldırılması ve yerine ömür boyu hapis cezası getirilmesini istiyor.