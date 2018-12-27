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'daki protestolarda ölü sayısı 19’a yükseldi

’da artan pahalılık nedeniyle başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 19’a yükseldiği açıklandı. Enformasyon Bakanı, 219’u güvenlik görevlisi 397 kişinin yaralandığını hatırlatarak halkı sükûnete çağırdı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 23:19 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 23:35
Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 19’a yükseldi
Sudan'da kötü yaşam koşulları ve fiyat artışlarına tepki amacıyla halkın başlattığı protestolar devam ediyor. Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır devam eden gösterilerde 19 kişinin öldüğünü açıkladı. Bakan Osman, 219'u güvenlik görevlisi 397 kişinin yaralandığını sözlerine ekleyerek halkı sükûnete çağırdı.

Bakan Osman, rejim değişikliği isteyen eylemcilere yönelik çağrıda bulunarak, rejim değiştirmenin tek yolunun şiddet değil, demokratik seçimler olduğunu söyledi.
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Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 19’a yükseldi
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