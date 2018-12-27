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Trump’tan ’a sürpriz Noel ziyareti

Giriş Tarihi: 27.12.2018
Trump’tan Irak’a sürpriz Noel ziyareti
ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ın Anbar ilindeki Ayn El Esad hava üssündeki ABD askerlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Trump, ABD askerlerinin Irak'tan çekilme planı olmadığını belirterek, "Eğer Suriye'de bir şey yapmak istersek Irak'ı üs olarak kullanabiliriz" diye konuştu. Suriye'den çekilme konusuna da değinen Trump, "Benden çekilmek için ek süre talep edildi, kabul etmedim. Suriye konusunda bir çok kişi benim gibi düşünmeye başlayacak. DEAŞ'ı ortadan kaldırmak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi görüşmeler gerçekleştirdim" dedi.
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Trump’tan Irak’a sürpriz Noel ziyareti
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