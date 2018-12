YPG çocuklara ve topraklara el koyuyor

BUGÜN NELER OLDU

Nusaybin'e 500 metre mesafede bulunan Kamışlı ilçesinde yılardır yaşayanlara ait ev ve topraklara PKK/ YPG terör örgütü silah zoruyla el koyuyor. 60 yıldır Kamışlı'da yaşayan Kürt kökenli A.S. "Çocuklarımın hepsi Türkiye'ye geldi, ben de çocuklarımın yanına geldim. YPG terör örgütü benim evime ve tapulu malım olan toprağıma el koymuş. Ben de Suriye'ye döndüm. Rejim mahkemesine gittim. Tapum olduğu için toprağımı geri aldım. Ancak, bir süre sonra YPG'liler, kendi kurdukları sözde mahkeme ile yalancı şahit de gösterip toprağımın üzerinde hak iddia etmeye başladı. Ben şahit oldum, orada binlerce vatandaşın topraklarına el koyup, evlerini ve topraklarını gasp etmişler. Vatandaşı perişan durumda bıraktılar" dedi.YPG terör örgütü ayrıca Kürtlerin evine gidip her evden, bir erkek veya bir kız gencin zorla kendilerine katılması için ailelere baskı yapıyor. Çocuklarını göndermek istemeyen halkı "Ya 18 bin lira vereceksiniz ya da bir çocuğunuzu bizimle göndereceksiniz" diyerek tehdit ediliyorlar. Bazıları parayı veriyor. Bazıları da ailelerine zarar gelmemesi için terör örgütünün korkusundan bir çocuklarını göndermek zorunda kalıyor. ABD, Fransa ve Rusya'nın çıkarları için bu örgütlerle hareket etiğini, biran önce Türk askerin Suriye'ye girmesi gerektiğini belirten A.S., "Pasaportumun vizesi olmadığı için ve maddi durumumdan dolayı Irak'ta kalmak zorundayım. . Türk yetkililerinden ricam beni ailemin yanına kabul etmelerini istiyorum" diye konuştu.