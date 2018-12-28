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Çinliler bakırı altına dönüştürdü

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Giriş Tarihi: 28.12.2018
Çinliler bakırı altına dönüştürdü
Çinli bilim insanları bakırı altına dönüştürmeyi başardı. Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsü'nden Profesör Sun Jian liderliğindeki ekip, bakırı yüksek sıcaklık ve elektrikle yüklenmiş argon gazına maruz bıraktı. Hızlı hareket eden iyonize parçacıklar bakır atomlarıyla çarpışarak toplama cihazının üzerinde soğudu ve yoğunlaştı. Bu işlemin sonucunda birkaç nanometre çapında ince bir kum tabakası oluştu. Bakırdan elde edilen bu yeni tabakanın nano parçacıklarının hemen hemen altına benzer özellik taşıdığı tespit edildi. Science Advances dergisinde de yayımlanan çalışmayla geliştirilen yeni materyalin tamamen altının yerini almayacağı belirtilirken Çin'deki elektronik sanayisine kâr açısından önemli bir destek sağlaması bekleniyor.
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Çinliler bakırı altına dönüştürdü
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