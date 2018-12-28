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Dışişleri: 'ın kararını takdirle karşılıyoruz

: "'nün 'da terör örgütü ilan edilmesini öngören karar memnuniyet ve takdirle karşılanmıştır"

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018 13:37 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 13:49
Dışişleri: Pakistan'ın kararını takdirle karşılıyoruz

Dışişleri açıklaması şöyle:

Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından bugün açıklanan, FETÖ'nün ilgili Pakistan mevzuatı kapsamında terör örgütü olarak ilan edilmesini ve FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devrini öngören kararı memnuniyet ve takdirle karşılanmıştır.

Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü ortak bağlardan beslenen karşılıklı işbirliğinin tezahürü olarak değerlendirdiğimiz bu kararın tüm ülkeler için emsal teşkil etmesi gerekmektedir.

Ülkemiz bundan sonra da Pakistan'la her alanda işbirliğini artırarak devam ettirecektir.

Pakistan'dan FETÖ hamlesi! Terör örgütü ilan ediliyor...

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Dışişleri: Pakistan'ın kararını takdirle karşılıyoruz
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