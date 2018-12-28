İngiltere'de plastik poşet ücreti iki kat artıyor. İşte o tarih...

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere, plastiklere karşı açtığı savaşı genişletiyor.Ülkede 2020 yıllının ocak ayından itibaren plastik poşetlerden alınan ücret iki katına çıkacak. Müşteriler market alışverişlerinde plastik poşetlere yaklaşık 70 kuruş ödemek zorunda kalacak.Üstelik artık küçük dükkanlar da müşterilerden plastik poşetler için ücret almaya başlayacak.Tek kullanımlık plastik pipet ve kulak temizleme çubuklarının da yasaklanması planlanıyor.İngiltere'de plastik poşetlerden ücret alınmaya 2015 yıllında başlandı.İngiliz hükümeti uygulamayla 15 milyar plastik torbanın kullanımının önüne geçildiğini söylüyor. Plastik poşetlerden alınan ücretse yardım derneklerine veriliyor.Son yapılan araştırmalar gerekli önlemler alınmazsa okyanuslara karışan plastiğin 10 yıl içinde üç kat artacağını gösteriyor.