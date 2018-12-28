İşte darbe adaleti! Gülümsemeye 2 yıl

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Mısır'da mahkeme, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci'yi, duruşmada "güldüğü" gerekçesiyle "yargıya hakaretten" 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mısır resmi haber ajansı mahkemenin, "hapishaneler baskını" davasının duruşmalarından birinde tanıkların dinlendiği sırada yargıya hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davanın duruşmasında Biltaci'yi 2 yıl daha hapis cezasına çarptırdığını belirtti. Kahire Ceza Mahkemesi 15 Şubat'ta aynı gerekçeyle Biltaci'yi 1 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.