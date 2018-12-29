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’nin bütçesi Türk’e emanet

Giriş Tarihi: 29.12.2018
BM’nin bütçesi Türk’e emanet
Birleşmiş Milletler'in (BM) yıllık yaklaşık 10 milyar dolarlık genel bütçesini, BM Yönetim ve Bütçe Danışma Komitesi (ACABQ) başkanlığına seçilen Cihan Terzi yönetecek. BM Genel Kurulu tarafından 2017 yılında Yönetim ve Bütçe Komitesine üye olarak atanan Terzi, 1 yıl bu görevde kaldıktan sonra BM'nin yıllık ortalama 10 milyar dolarlık bütçesinin şekillendiği ACABQ başkanlığına seçildi. 1 Ocak 2019'da görevine başlayacak olan Terzi, BM'deki en üst düzey pozisyonlardan biri olan komite üyeliği ve başkanlığına seçilen ilk Türk oldu.
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BM’nin bütçesi Türk’e emanet
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