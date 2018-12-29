İsrail terörü 2018’de 295 Filistinli’yi katletti

BUGÜN NELER OLDU

BM, 2018'de 295 Filistinli'nin İsrail güçleri tarafından katledildiğini, bunun 2014'teki Gazze saldırısından bu yana en yüksek sayı olduğunu bildirdi. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin verilerine göre, İsrail işgal güçleri 29 bin Filistinliyi de yaraladı. Hayatını kaybeden Filistinlilerin 180'inin, yaralananlarınsa 23 bininin Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altındaki gösterilerde İsrail askerlerinin hedefi olduğu belirtildi. İsrail güçlerinin katlettiği 57, yaraladığı 7 bin Filistinlinin yaşıysa 18 yaşından küçük. Yahudi yerleşimcilerin Filistinlileri katlettiği, yaraladığı ya da mallarına zarar verdiği olay sayısı da yüzde 69 artarak 265'e yükseldi. Dün de İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef olan Kerem Fiyad (26) yaşamını yitirdi.