Kızılay 12’nci ofisini Saraybosna’da açtı

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Dünyanındört bir yanında ihtiyaç sahiplerine sistematik yardım sağlayan Türk Kızılayı, 12'nci temsilciliğini Saraybosna'da açtı. Açılışa Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ile Sağlık Bakanlığı ve Kızılhaç temsilcileri de katıldı. Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık "Afet ve savaşlarda Kızılay sürekli Bosna Herseklilerin yanında oldu. İnsani yardımları artırmak için buradayız. Buradaki birlikteliğimiz barış ve huzur sağlayacaktır" dedi. Bosna savaşı mağdurlarına 4 rehabilitasyon merkezinde destek sağlayan Kızılay, ülkedeki binlerce mülteciye de ev sahipliği yapıyor.