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'dan 'ya 'yaptırım'

Başbakanı Dmitry Medvedev, 'dan ülkeye getirilen birçok ürünün girişinin yasaklandığını duyurdu.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2018 18:42 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 18:47
Rusya'dan Ukrayna'ya 'yaptırım'

Medvedev, sosyal medya hesabından Ukrayna'dan Rusya'ya getirilen birçok ürünün girişinin yasaklanmasına dair kararnameyi imzaladığını duyurdu.

Basın Ofisiden yapılan açıklamada, yasağın direkt Ukrayna'dan getirilen ürünleri ve Ukrayna üzerinden Rusya'ya giriş yapacak ürünleri kapsadığı belirtildi. Rus haber ajansı TASS, yapılan açıklamada yasak kapsamına giren malların çoğunluğunun sanayi kategorisine girdiğinin altının çizildiğini yazdı. Yasaklı listede tarımsal ürünler, hammadde ve gıda ürünlerinin de olduğu vurgulandı.

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Rusya'dan Ukrayna'ya 'yaptırım'
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