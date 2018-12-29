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... ’da kritik toplantı başladı!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar’ın Rus mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele alacakları toplantı Moskova'da başladı. Çavuşoğlu 'da yaptığı ilk açıklamasında "Rusya ile ilişkileri önemsediğimiz için buradayız" dedi.

Giriş Tarihi: 29.12.2018 13:54 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 14:00
Son dakika... Rusya’da kritik toplantı başladı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Suriye'deki gelişmeleri değerlendireceği toplantı başladı.

Çavuşoğlu, Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rus mevkidaşlarıyla başkent Moskova'daki Rusya Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Toplantı öncesinde konuşan Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya ve İran arasında Astana formatında Suriye konusunda yakın iş birliğinin yürütüldüğünü belirterek, "Bu sayede siyasi sürece dahil birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettik." dedi.

"RUS ORTAKLARIMIZLA SURİYE'DE NELER YAPABİLECEĞİMİZİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Rusya'ya geldiklerine işaret eden Çavuşoğlu, "Bundan sonra da Rus ortaklarımızla Suriye'de neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile ilişkilerimize bölgesel konularda çok önem verdiği için bizi gönderdi." diye konuştu.

SERGEY ŞOYGU'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise "İdlib'in yanı sıra İstanbul'da vardığımız anlaşmanın uygulanmasını değerlendireceğiz. Ayrıca ABD'nin Suriye'den çekilmesini ve Fırat'ın doğusundaki son gelişmeleri de ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Rus tarafından Şoygu'nun yanı sıra Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'in katıldığı görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütlerine yönelik askeri operasyonlarının istişare edilmesi planlanıyor.

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Son dakika... Rusya’da kritik toplantı başladı!
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