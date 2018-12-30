ABD’den şimdi de silah oyunu

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ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin askerlerini Suriye'den çekme kararının ardından panikleyen Washington'daki terör örgütü YPG destekçileri şimdi de silah oyununa girişti. İngiliz Reuters ajansına isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuşan üst düzey üç ABD'li yetkili, ABD'li komutanların Savunma Bakanlığı Pentagon'a silahların geri alınmaması yönünde tavsiyede bulunduğunu öne sürdü. Yetkililer, çekilmenin ardından terör örgütü YPG'ye şimdiye kadar verilen silahların yine örgütte kalabileceğini söyledi. Bir yetkili, "Silahlar DEAŞ'a karşı kullanılması için verildi ve bu savaş daha bitmedi, Silahları istemeye başlayamayız" dedi. ABD'li yetkili, YPG'ye verilen silahların kayıtlarının tutulduğunu ancak hepsinin yerini belirlemenin neredeyse imkansız olduğunu söyledi.Pentagon Sözcüsü Sean Robertson ise konu hakkında "Çekilme sürecimiz henüz devam ediyor. Planlama sürüyor. Önceliğimiz askerlerimizin güvenli bir şekilde çekilmesi. Silahlar konusunda karar verilmedi" demekle yetindi. Haberde konuyla ilgili henüz bir karar verilmediğini, kararın çekilme planını önümüzdeki günlerde onaylaması beklenen ABD Başkanı Trump tarafından verileceği belirtildi. Reuters ajansındaki haberde ayrıca ABD'nin silahları terör örgütü YPG'de bırakma ihtimalinin Türkiye'yi rahatsız edeceğinin de altı çizildi ve söz konusu açıklamanın Trump'ın Ulusal Danışmanı John Bolton'un ocak ayında Türkiye'ye ziyaret etmesinin açıklanmasının hemen ardından geldiğine de dikkat çekildi.