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’de çocuk kaçıranlara idam cezası!

'de, 2003 ile 2005 yılları arasında 9 çocuğu kaçırdığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan 5 sanık için idam cezası verildi. Sanıkların tüm hakları ellerinden alınırken mal varlıklarına da devlet tarafından el konuldu.

Giriş Tarihi: 30.12.2018 14:27 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 14:28
Çin’de çocuk kaçıranlara idam cezası!

Çin'in Şinhua Ajansı'nın haberine göre, ülkenin güneyindeki Guangdong Eyaleti'nin Guangcou kentindeki bir Orta Halk Mahkemesi'nde 2003 ile 2005 yılları arasında 9 çocuk kaçıran 5 kişilik çetenin yargılandığı dava önceki gün sonuçlandı.

Çetenin iki üyesine idam cezası verilirken, bu kişilerin siyasi haklarından mahrum edileceği, mal varlıklarına el konulacağı bildirildi.

Çin Yüksek Halk Mahkemesi'nin verilerine göre, 2015-2018'de yargı organları 2 bin 806 kadın ve çocuk kaçırma vakasını sonuçlandırdı. Çin'de çocuk kaçırmanın yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlarda da idam cezası verilebiliyor.

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Çin’de çocuk kaçıranlara idam cezası!
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