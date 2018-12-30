DİTİB, Müslümanları ve camileri hedef alan Bild gazetesini kınadı

DİTİB, Almanya'da yayın yapan Bild gazetesinin Müslümanlar ve camiler ile terör arasında bağ kuran taraflı haber manşetlerini kınadı. Konuya ilişkin DİTİB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Manşetinde terörün yer aldığı bir haberde hoşgörü, şeffaflık, barış ile Köln'de huzur içindeki hayatın bir sembolü olan Köln Merkez Camii'nin fotoğrafının yerleştirilmesi, son zamanlarda İslam ve DİTİB hakkındaki linç kampanyasının zirve noktasını oluşturmuştur. Ancak karalamanın bu yeni şekli, ne fikir hürriyeti ne de basın hürriyeti olarak kabul edilebilir. Bu şekilde gazete okuyucuları ve kamuoyu nezdinde DİTİB ve genelde camiler hakkında kabul edilemez umumi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla Almanya'daki toplumsal barışı da derinden sarsarak toplumda tehdit oluşturacak şekilde insanlar Müslümanlara karşı kışkırtılmaya, Müslümanlarla toplum arasına kin ve nifak tohumları ekilmeye çalışılmaktadır. DİTİB olarak Bild gazetesinin yazı işlerinin derhal bu art niyetli çarpıtmayı düzelterek manşetin yayınlandığı aynı yerde belirgin bir şekilde haberi tekzip etmesini talep ediyoruz. Ayrıca Bild gazetesinin yazı işlerinden radikallerin, aşırılık yanlılarının ve özellikle de İslam ve göçmen düşmanları ile popülistlerin değirmenlerine su taşımamasını talep ediyoruz" denildi.

KAMUOYUNUN GERÇEĞE UYGUN OLARAK BİLGİLENDİRİLMESİ...

Haber yaparken sorumlu davranmanın gerekliliğinin, gazetecilik ahlakı ile meslek ahlakının muhafazasının da demokrasinin önemli kazanımlarından olduğu vurgulanan açıklamada, "Yayın prensipleri basının meslek ahlakını daha somut hale getirmektedir. Bu ilkeler, anayasa kapsamında ve anayasaya uygun olarak oluşturulan kanunlar çerçevesinde basının itibarını korumaya yönelik sorumlulukları tarif etmektedir. Basın ahlak ilkelerinin birinci maddesinde şu ifade edilmektedir; 'Hakikate olan saygı, insan onurunun korunması ve kamuoyunun gerçeğe uygun olarak bilgilendirilmesi, basının en üst derecedeki görevi ve sorumluluğudur'" ifadelerine yer verildi.

DİTİB, HUKUKİ YOLLARDAN HAKKINI ARAYACAK

DİTİB, Bild gazetesinin yaptığı taraflı haberlerle basın ahlak ilkelerini ihlal ettiğini, Alman Basın Konseyi nezdinde şikayette bulunacağını ve DİTİB'in itibar ve imajının zedelenmesi gerekçesiyle hukuki yollardan hakkını arayacağını duyurdu.