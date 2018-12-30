BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin Chicago kentindeki MAS-ICNA kongresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Başta Kuzey Amerika olmak üzere dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanı bir araya getiren kongrenin ilk gününde Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar tarafından okunan mesajda, "Müslümanlar, Irak'tan Yemen'e, Somali'ye kadar geniş bir alanda savaş, terör, açlık ve çatışmalarla boğuşurken, aynı zamanda Batı ülkelerinde yükselen İslamofobi ve kültürel ırkçılıkla mücadele ediyorlar. Müslüman Amerikalılar olarak ticaretten sanata, politikadan bilime kadar her alandaki başarınızla hepimizi gururlandırıyorsunuz" denildi. Erdoğan mesajında, ABD'de kasım ayındaki ara seçimlerde ilk defa iki Müslüman kadının Kongre'ye seçilmesinden dolayı memnuyetini de dile getirdi.