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Fransız mahkum ülkenin en büyük hapishanesinden kaçtı

’nın başkenti ’in güney doğusunda bulunan hapishanesinden bir mahkumun kaçtığı öğrenildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 22:25 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 22:29
Fransız mahkum ülkenin en büyük hapishanesinden kaçtı
Fransa'nın başkenti Paris'in güney doğusundaki Val-de-Marne bölgesinde bulunan Fresnes hapishanesinden bir mahkumun kaçtığı öğrenildi. Kimliği belirtilmeyen mahkumun, daha önce de kaçma teşebbüsünde bulunduğu ardından özel gözetim altında tutulduğu ancak tedbirlere rağmen hapishaneden kaçtığı bildirildi.

Hapishane duvarını tırmanıp aştığı öğrenilen kaçak mahkumun, cezaevi memurlarının ateş etmesine rağmen kaçabildiği söylendi. Dışarıdan herhangi bir yardım almadığı ve elinden yaralandığı öğrenilen mahkûmun halen arandığı açıklandı.

Öte yandan kaçışın yaşandığı Fresnes hapishanesi 2500 mahkûm sayısı ile Fransa'nın en büyük hapishanesi olarak biliniyor.
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Fransız mahkum ülkenin en büyük hapishanesinden kaçtı
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