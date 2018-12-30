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'da Filistinlilerin "" anıtı sergilendi

'nın başkenti 'da düzenlenen gösteride Filistinliler için evlerine dönüşü ve bu haklarına bağlılıklarını simgeleyen "" anıtı sergilendi. Hollanda Evi Vakfı ve Geniş Platform Filistin Vakfınca gerçekleştirilen gösteriye Hollandalılar da katıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 20:07
Hollanda'da Filistinlilerin Dönüş Anahtarı anıtı sergilendi

Katılımcılar, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesine dikkati çekmek için Dam Meydanı'nda toplandı.

FİLİSTİN ŞEHİTLERİ ANILDI

Gösteride sergilenen seyyar "Dönüş anahtarı" anıtının önüne üzerinde "adalet", "eşitlik" ve "özgürlük" yazan çelenk bırakıldı. Daha sonra gösteriye katılanlar tarafından anıtın önüne kırmızı gül bırakılarak Filistin'de bu zamana kadar yaşamını yitirenler anıldı.

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DAM MEYDANI'NDA "TERÖRİST İSRAİL" SLOGANLARI ATILDI

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "Özgür Filistin", "Gazze'deki kuşatmayı durdur" ve "İsrail'in Filistin'i işgalini durdur" yazılı pankartlar taşıyarak "Özgür Filistin" ve "Terörist İsrail" sloganları attı.

Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda, İsrail'in Filistinlilere 70 yıldır yaptığı zulmün son bulmasına işaret edilerek, Hollanda hükümetinin Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) ev sahipliği yaptığı sorumluluğunun bilincinde olarak İsrail'in yaptığı haksızlık ve zulme karşı baskı uygulaması gerektiğine vurgu yapıldı.

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Gösteride ayrıca, başkent Amsterdam'da yaklaşık 4,5 yıldır İsrail'in Filistin'deki zulmüne dikkat çekmek için tek başına gösteri yapan Hollandalı aktivist Simon Vrouwe ve büyük fedakarlıklar yaparak Filistinlilere destek olan bazı Hollandalı aktivistlere teşekkür amaçlı sembolik Filistin pasaportu ve buket çiçek takdim edildi.

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Hollanda'da Filistinlilerin "Dönüş Anahtarı" anıtı sergilendi
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