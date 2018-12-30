Kuzey Kore'den flaş hamle!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e mektup gönderdi. Mektupta 2018'de barış için daha fazla görüşme teklifi yapıldı.

Kim, bu sene Seul'u ziyaret etme planını gerçekleştiremediği için üzgün olduğunu da dile getirdi.

Son olarak geçen hafta Kuzey ile Güney arasında inşası planlanan demir yolu ve kara yolu projeleri için Kuzey Kore'ye bağlı sınır kenti Kaesong'da sembolik temel atma töreni yapılmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in nisanda düzenledikleri tarihi zirvede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve iki ülke arasında kalıcı barışın sağlanmasının yanı sıra karşılıklı refahı artıracak kalkınma projeleri yürütülmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Eylül ayında ikinci kez bir zirvede bir araya gelen liderler iki ülke arasında sınır aşırı demir yolu ve kara yolu ağları kurulması, projeler için yılsonuna kadar temel atma töreni yapılması konusunda uzlaşmıştı.

Her iki ülkeden yetkililer BM yaptırımlarının çıkardığı engellere rağmen çalışmalarını sürdürmüştü. Ülkeler 18 günlük fizibilite çalışması için BM'den özel izin almıştı.