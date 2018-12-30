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Son dakika: Putin'den 'a mektup: Diyaloğa hazırız

Uluslararası ajansların duyurduğu son dakika bilgiye göre; Rusya Devlet Başkanı , ABD Başkanı 'a yeni yıl için mektup gönderdi. Putin, Donald Trump'a gönderdiği mektupta, Rusya'nın ABD ile diyaloğa hazır olduğunu belirtti. Putin, Türkiye ile ilgili verdiği mesajda ise şu ifadeleri kullandı: Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendireceğimizden eminim.

Giriş Tarihi: 30.12.2018 12:27 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 12:56

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump'a yeni yıl için mektup yolladı.

'Hazırız' mesajı

Putin, Trump'a gönderdiği mektupta, Rusya'nın ABD ile diyaloğa hazır olduğunu belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: Putin'den Trump'a mektup: Diyaloğa hazırız
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