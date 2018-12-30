Son dakika: Putin'den Trump'a mektup: Diyaloğa hazırız
Uluslararası ajansların duyurduğu son dakika bilgiye göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump'a yeni yıl için mektup gönderdi. Putin, Donald Trump'a gönderdiği mektupta, Rusya'nın ABD ile diyaloğa hazır olduğunu belirtti. Putin, Türkiye ile ilgili verdiği mesajda ise şu ifadeleri kullandı: Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendireceğimizden eminim.
Giriş Tarihi: 30.12.2018 12:27Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 12:56
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump'a yeni yıl için mektup yolladı.
'Hazırız' mesajı
Putin, Trump'a gönderdiği mektupta, Rusya'nın ABD ile diyaloğa hazır olduğunu belirtti.