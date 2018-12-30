Turistlere saldırının ardından 40 kişi öldürüldü

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Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında turist otobüsünü hedef alan ve 3'ü Vietnamlı turist olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından güvenlik birimleri geniş çaplı operasyon başlattı. Giza Piramitleri yakınlarında otobüsün geçtiği sırada yol kenarındaki bombanın patlamasıyla gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu belirtilen 40 kişinin öldürüldüğü kaydedildi. Yapılan açıklamada öldürülen kişilerin turistlere yönelik yeni bir terör saldırısı hazırlığında oldukları belirtildi.