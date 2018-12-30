Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Turistlere saldırının ardından 40 kişi öldürüldü

Turistlere saldırının ardından 40 kişi öldürüldü

Giriş Tarihi: 30.12.2018
Turistlere saldırının ardından 40 kişi öldürüldü
Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında turist otobüsünü hedef alan ve 3'ü Vietnamlı turist olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından güvenlik birimleri geniş çaplı operasyon başlattı. Giza Piramitleri yakınlarında otobüsün geçtiği sırada yol kenarındaki bombanın patlamasıyla gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu belirtilen 40 kişinin öldürüldüğü kaydedildi. Yapılan açıklamada öldürülen kişilerin turistlere yönelik yeni bir terör saldırısı hazırlığında oldukları belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Turistlere saldırının ardından 40 kişi öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN