Bangladeş’te seçimlere kan sıçradı 17 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Bangladeş'te halk dün ülkenin on birinci genel seçimleri için sandık başına gitti. 104 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ve 40 binden fazla oy kullanma merkezinin kurulduğu ülkede bin 848 milletvekili adayı, parlamentoda 300 koltuk için yarıştı. Hile, usulsüzlük ve şiddet haberlerinin damga vurduğu seçim gününde yaşanan çatışmalarda en az 17 kişinin öldüğü, 64 kişinin yaralandığı basına yansıdı. Seçim bölgelerinden bildiren Daily Star gazetesi kimi olaylarda oy sandıklarını çalmaya çalışırken polisle çatışan kişiler kimi olaylarda da iktidar ve muhalefet partisini destekleyenler arasında yaşanan şiddet olaylarında ölümler meydana geldi. Muhalefetteki BNP lideri ve ülkenin eski başbakanlarından Halide Ziya, zimmete para geçirme suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle genel seçimlere katılamadı. Seçimlerde hile yaşandığını öne süren muhaliflerden 40 aday da seçim gününde yarıştan çekildiklerini duyurdu. 600 bin güvenlik görevlisinin mesai yaptığı seçim gününde oy kullanma işlemini 160 yabancı gözlemci ve 25 bin 900 yerel gözlemci takip etti.