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: ile ilişkilerimizi daha da geliştirmeye hazırız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Arjantin'de düzenlenen G-20 toplantısında da üzerinde durulduğu gibi, ile koordinasyon, iş birliği ve istikrar ile desteklenen ikili ilişkileri daha da geliştirmeye hazır olduklarını vurguladı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018 09:25 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 10:06
Çin: ABD ile ilişkilerimizi daha da geliştirmeye hazırız

Yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile ikili ilişkilerde yarım asra yakın bir zamanda kazanılan gelişmelerin kolay elde edilmediğine dikkat çeken Lu Kang, iki ülke ilişkilerinin son 40 yılda zorlu bir yolculuktan geçerek ilerlediğini ve iş birliği alanında "tarihi başarılara imza attığını" vurguladı ve "40 yıl önce ikili ticaret hacmi 2.5 milyar dolar düzeyindeydi; 2017 yılında 580 milyar doları da aştı" dedi.

Gelişmelerin çok önemli birikimler olarak kabul edilmeleri gerektiğinin altını çizen Lu Kang, "İki taraf da, birbirinin stratejik hedelerine tarafsız ve aynı zamanda ılıman bir şekilde yaklaşmalıdır. Aynı zamanda, iki ülkenin de stratejik iletişimi güçlendirmek için çaba göstermeleri gerekir. Bu, aynı zamanda yanlış anlama ve yargılamaları da önleyecek ve karşılıklı güveni pekişecektir" dedi.

Çin'in, ABD ile koordinasyon, iş birliği ve istikrarla desteklenen ikili ilişkileri daha ileri götürmeye hazır olduğunu ekledi.

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Çin: ABD ile ilişkilerimizi daha da geliştirmeye hazırız
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