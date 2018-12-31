Erdoğan’dan yoğun diplomasi

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel dün telefonda bir görüşme gerçekleştirirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ise bir yeni yıl tebrik mektubu aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından görüşmeyle ilgili yapılan kısa açıklamada, Erdoğan-Merkel görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan gelişmeler, Avrupa'ya yönelik düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındığı bildirildi. İki liderin, gerek İstanbul Zirvesi'nin sonuçlarının, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme kararını müteakip sürecin takibi için yakın temasta olmaya devam etme hususunda anlaştıkları belirtildi. Putin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği yeni yıl mesajında, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin Avrasya'nın güvenliği için önemine vurgu yaptı. Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Putin tebrik mesajında Türkiye ve Rusya arasında başarılı bir şekilde gelişen ilişkilerden ötürü memnuniyetini dile getirerek, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk ünitenin inşaatı başladı ve TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz kısmında inşaat tamamlandı" ifadesini kullandı. İki ülke arasındaki ilişkilere yönelik yeni planların da yapıldığını vurgulayan Putin, "Moskova ve Ankara'nın ortak çabalarıyla, Suriye'de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye ve Rusya arasında tüm alanlarda, iki ülke halkının faydasına yönelik çalışmaların devam edeceğine inandığını belirten Rus lider Putin, "Türkiye ve Rusya'nın, Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim" dedi.