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'den Afgan mülteciler için "" çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (), üye ülkelere ve uluslararası tüm kuruluşlarına "'da yerlerinden edilmiş ihtiyaç sahibi insanlara " çağrısında bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018 16:28
İİT'den Afgan mülteciler için acil yardım çağrısı

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da birkaç ay boyunca şiddetli kuraklığın etkili olduğu ve çok sayıda insanın yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

ACİL YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Yerlerinden edilen insanların acil yardım, barınak ve gıdaya ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, üye ülkelere ve uluslararası tüm insani yardım kuruluşlarına "acil yardım çağrısı" yapıldı.

AFGANİSTAN'DA 2018 YILI DA ÇOK ZOR GEÇTİ

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) Afganistan İletişim Şefi Alison Parker, BM Cenevre Ofisi'nde geçen ay düzenlenen uluslararası toplumun Afgan halkı ve hükümetiyle dayanışmasını içeren "Afganistan Konferansı"na ilişkin basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkede on yıllardır devam eden çatışmaların çocuklar üzerinde "dehşet verici" etkileri olduğunu belirterek, 2018'in de ülkedeki şiddet olayları, şimdiye kadar görülmemiş kuraklık, gıda güvensizliği ve artan yoksulluk nedeniyle çok zorlu geçtiğine işaret etmişti.

Yemen'de her 10 dakikada bir çocuk...

Afganistan'da yarısı çocuk olmak üzere 6 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Parker, 3 milyondan fazla çocuğun okula gidemediğini ve bunların yüzde 60'ını kızların oluşturduğunu aktarmıştı.


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İİT'den Afgan mülteciler için "acil yardım" çağrısı
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