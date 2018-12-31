Kızıl Meydan’da Putin şov

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Rus lider Putin, dünya siyasetinin en sportmen lideri. Dalıyor, yarışlara katılıyor, at biniyor... Putin, Kızıl Meydan'da yine sahaya çıktı. 11 numaralı formasıyla bu kez buz hokeyi oynadı. Yoğun geçen bir yılın ardından Putin yorgunluğunu Kızıl Meydan'da arkadaşlarıyla buz hokeyi oynayarak attı. Rus lider, ekonomik bazı sorunlarla ilgili gerginlik yaşanan Belarus'un Devlet Başkanı Lukaşenko ile 3.5 saat süren yorucu görüşmenin ardından, Kızıl Meydan'da yılbaşı nedeniyle kurulan hokey pistine geldi. Kremlin Sarayı'na hokey formasını ve patenini giymiş olarak gelen Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve eski ünlü hokeycilerle "veteranlar karması" maçına çıktı. 11 numaralı formayı giyen Putin, ilk golü attı ve takımı 14-10 kazandı. TÜRKRUS.COM