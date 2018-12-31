Petrol fiyatları yılı düşüşle kapatıyor

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.20 artışla 53.85 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.85 artışla 45.70 dolardan işlem görüyor.

KÜRESEL EMTİA PİYASASI

Altın fiyatları, altı ayın en yüksek düzeyinlerinde olsa da 2015 yılında beri ilk kez seneyi kayıpla kapatacak.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.04 düşüşle 15.43 dolardan,

- altın, yüzde 0.05 düşüşle 1,282.3 dolardan,

- bakır, yüzde 0.58 düşüşle 2.666 dolardan,

- platin, yüzde 0.40 düşüşle 793.2 dolardan

- paladyum da yüzde 0.78 artışla 1,192.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 218 liraya, çeyrek altın 356 liraya, Cumhuriyet altını da 1,464 liraya döndü.