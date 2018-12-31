Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Yemen'de 7 binden fazla böbrek hastası var

'de 7 binden fazla böbrek hastası var

(DSÖ) Ofisinin Twitter sayfasından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğu belirtilerek, böbrek yetmezliği yaşayan kişi sayısının 7 bini geçtiği ifade edildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018 18:32 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 18:44
Yemen'de 7 binden fazla böbrek hastası var

Açıklamada ayrıca ülkede yaşanan aşırı yoksulluk nedeniyle bu hastaların sıkıntısının katlanarak arttığı kaydedildi.

YAŞANAN DURUM TAM BİR FELAKET

Dört yılı geride bırakan savaş ülkenin zayıf ekonomisini ve altyapısını yıkım seviyesine getirirken, BM, Yemen'de yaşanan durumu "dünyanın en büyük insani felaketi" şeklinde tanımlıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun desteklediği hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yemen'de 7 binden fazla böbrek hastası var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN