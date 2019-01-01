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’da gaz patlaması faciası: 3 ölü 68 kayıp

Giriş Tarihi: 1.1.2019
Rusya’da gaz patlaması faciası: 3 ölü 68 kayıp
Rusya'nın Ural bölgesinde gaz patlaması sonucu 10 katlı bir bina çöktü. Magnitogorsk kentinde yer alan konutta en az 3 kişi hayatını kaybederken bir çocuğun da aralarında bulunduğu 4 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. 110 kişinin ikamet ettiği çöken binadaki 68 kişinin akıbetinin bilinmediği kaydedildi. Sabah erken saatlerde yaşanan patlamada binanın bir bölümünün tamamen yıkıldığı belirtilirken bina kompleksinde sıkışanlara ulaşmak için 469 kişilik kurtarma ekibi ve 69 ekipmandan oluşan bir çalışma grubu görevlendirildi. Federal Güvenlik Servisi patlamanın gazdan meydana geldiğini doğrularken çalışmaların devam ettiğini aktardı.
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Rusya’da gaz patlaması faciası: 3 ölü 68 kayıp
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