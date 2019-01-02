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” lakaplı baronesi yakalandı

'nın “” lakaplı kadın baronu yakalandı. Alias, uyuşturucu baronluğunun yanı sıra cinayet, haraç kesme, adam kaçırma ve soygun suçlarından aranıyordu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 22:34 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 22:45
“Bebiş” lakaplı uyuşturucu baronesi yakalandı

Meksika'nın Guerrero bölgesinde Gente Nueva Kartel'in lideri olarak kabul edilen "La Nena" (Bebiş) lakaplı Erika Alias yakalandı.

Alias, uyuşturucu baronluğunun yanı sıra cinayet, haraç kesme, adam kaçırma ve soygun suçlarından aranıyordu. Meksika Barış İnşası Koordinasyon Grubu Sözcüsü Roberto lvarez Heredia, Alias'ın ülkenin kuzeyinde bulunan tüm suç örgütlerinin kontrolünü ele geçirdiğini kaydetti.



15 ÖRGÜTE LİDERLİK EDİYORDU

Son dönemde Alias, 15 örgütü birleşerek, Guerrero bölgesinde haşhaş ekim ve aktarımının kontrolünü sağlamak için savaş başlatmış bölgede şiddet olayları tırmanmıştı. Bu arada Alias'ın, Enedina Arellano, Sandra vila ve Delia Patrica Buenda gibi uyuşturucu baronları arasında acımasızlığı ile ön plana çıkmaya başladığı belirtildi.

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“Bebiş” lakaplı uyuşturucu baronesi yakalandı
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