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'da hava kirliliği alarmı

Senegal'in başkenti 'da gelecek 24 saatte yoğun hava kirliliği gözlemleneceği bildirildi. Başkentte gelecek 24 saat için "" verildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 23:48
Dakar'da hava kirliliği alarmı

Senegal Hava Kalite Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, havada bulunan zehirli partikül miktarının ortalamanın üzerinde olacağı, bu nedenle "turuncu alarm" verildiği duyuruldu.

Kirliliğin artmasında, çöl tozu ve araç trafiğinin etkili olduğu belirtilen açıklamada, açık havada zehirli partiküllerin solunmasını artıracak fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, solunum yolu rahatsızlığı olanların, çocuklarla yaşlıların gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları tavsiye edildi.

Havadaki zehirli partikül miktarı metreküp başına 101-150 mikrogram olduğunda turuncu alarm veriliyor.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, insan sağlığına tehdit oluşturmaması için 1 metreküp havanın en fazla 25 mikrogram zehirli partikül içermesi gerekiyor.

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Dakar'da hava kirliliği alarmı
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