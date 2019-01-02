Dünya basını a haber’i konuşuyor

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WashingtonPost gazetesi yazarı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim 2018'de öldürülmesi, 2018'de dünya gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. SABAH gazetesi ve aHaber'in özel haberleri dünya kamuoyunun Kaşıkçı cinayeti üzerinde hassasiyetle durmasına büyük katkı sağladı. 2018'in son günlerinde aHaber ve aNews'te yayımlanan ve Kaşıkçı'nın cesedinin taşınma görüntüleri olduğu düşünülen bavullar yine dünya basının manşetlerine çıktı. Başta ABD ve İngiliz basını olmak üzere birçok saygın yayın kuruluşu aHaber'in görüntüleri eşliğinde cinayetle ilgili yeni detayları okuyucularına aktardı.