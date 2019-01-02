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'i fırtınası vurdu

ilipinler'de, "" olarak adlandırılan fırtınanın neden olduğu ve heyelanlarda ölü sayısı 85'e yükseldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 16:36
Filipinler'i Usman fırtınası vurdu

Yerel basında çıkan haberlere göre, Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, hafta sonundan bu yana Bicol ve Doğu Visayas bölgeleri ile çevresini etkisi altına alan ve "tropikal depresyon" olarak nitelendirilen fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda 85 kişinin öldüğü, 20 kişinin kaybolduğu ve 40 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Calabarzon, Mimaropa, Bicol ve Doğu Visayas'ta fırtınadan yaklaşık 192 bin kişinin etkilendiğinin kaydedildiği açıklamada, bu kişilerden yaklaşık 25 bininin tahliye merkezlerine yerleştirilebildiği belirtildi.

Yerel yetkililer tarafından Bicol bölgesinde yer alan Camarines Sur'da afet durumu ilan edildi.

Tarım dairesinden yapılan açıklamada fırtınanın tarım arazilerine verdiği zararın yaklaşık 6 milyon dolara yükseldiği ve yaklaşık 11 bin 200 çiftçinin de fırtınadan etkilendiği bilgisi paylaşıldı.

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Filipinler'i Usman fırtınası vurdu
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