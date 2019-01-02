Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İngiltere'nin ile S. Arabistan'ın gizli anlaşması deşifre oldu

'nin ile S. Arabistan'ın gizli anlaşması deşifre oldu

’nin cinayetinden sonra savunma anlaşması yapmak üzere ’a heyet gönderdiği ortaya çıktı. Ayrıca İngiltere’nin, 'de savaş suçu işlemekle suçlanan Suudi Arabistan'a en fazla silah satan ülke olduğu ortaya çıktı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 18:08 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 18:17
İngiltere'nin ile S. Arabistan'ın gizli anlaşması deşifre oldu
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından İngiltere Başbakanı Theresa May, Suudi Arabistan'ı kınamıştı. İngiltere basınının ortaya çıkardığı belgelere göre Başbakan May'in Suudi Arabistan'ı kınadığı gün, bir İngiliz heyetinin Suudi Arabistan'da silah anlaşması yaptığı öğrenildi. Ortaya çıkan belgelere göre, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü gün İngiltere'den yüksek düzey bir heyet Suudi Arabistan'a gitmiş, yeni bir silah anlaşması için çalışmalara başlamış. Belgelerde ayrıca, 14-22 Ekim'de tekrar görüşme yapıldığı ve silah ticareti hacminin genişletilmesine karar verildiği belirtiliyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HUNT, GÖRÜŞMELERİ GİZLEMİŞ
İngiltere Başbakanı May'ın Suudi Arabistan'ı kınadığı gün, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın da Avam Kamarası'nda Suudi Arabistan'ı kınadığı bir konuşma yapmıştı. Konuşmasında Hunt, açıklamasında Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox'un Riyad gezisini iptal ettiğini duyurmuş ancak Suudi Arabistan'ın başkentinde yapılan silah görüşmelerinden söz etmemişti.

SUUDİ ARABİSTAN'A EN FAZLA SİLAH SATAN ÜLKE
Öte yandan belgelerde, silahların Yemen operasyonunda kullanılması için satılacağı belirtiliyor. İngiltere, Suudi Arabistan'ın Yemen'e hava saldırıları başlattığı Mart 2015'ten beri yaklaşık 4 milyar 700 milyon sterlin (31 milyar TL) değerinde silah satışına izin verdi. Böylece İngiltere, Yemen'de savaş suçu işlemekle suçlanan Suudi Arabistan'a en fazla silah satan ülke oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'nin ile S. Arabistan'ın gizli anlaşması deşifre oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN