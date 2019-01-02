ÖSO, 2019’a Münbiç cephesinde girdi

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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile omuz omuza savaşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) savaşçıları, yeni yıla Münbiç cephesinde nöbet tutarak girdi. TSK'nın terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Fırat'ın doğusuna ve Münbiç'e düzenlemeyi planladığı operasyon öncesinde binlerce ÖSO savaşçısı cephe hatlarına yönlendirildi. Cerablus'tan başlayıp ve El Bab'a kadar uzanan yaklaşık 110 kilometrelik hatta yaklaşık 10 bin ÖSO savaşçısı TSK'dan gelecek emri bekliyor. Münbiç kırsalında nöbet tutan savaşçılar yeni yılı da nöbet tutarak karşıladı. ÖSO bünyesindeki Hamza Tümeni Özel Kuvvetler grubunun dini yetkilisi de cephe hattındaki askerlere moral ziyaretinde bulundu. İmam, yeni yılın mazlum Suriye halkına mutluluk ve huzur getirmesi için cephedeki askerlerle birlikte dua etti.PKK/YPG'lı teröristlerle burun buran nöbet tutan Muhammet Yusuf adlı bir ÖSO savaşçısı da yeni yılda özgür bir Suriye istediğini söyledi. Yusuf "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında DEAŞ ve PKK/YPG'li teröristleri topraklarımızdan attık. Şimdi sırada Münbiç ve Fırat'ın doğusu var. İnşallah 2019 yılında ülkemizi teröristlerden temizleyip huzur içinde yaşarız" diye konuştu.Sınırındakıterör tehdidini ortadan kaldırmak isteyen TSK, 2019'un ilk günlerine Fırat'ın doğusuna ve Münbiç'e yapılması planlanan operasyon gündemi ile giriyor. 2018'de terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru kurulması engellendi. Yeni yıldaki ilk hedef ise Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmasını yok etmek. Bunun için günlerden beri süren büyük bir hazırlık yapılıyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı operasyonuyla birlikte Cerablus'dan Afrin'e uzanan sınır hattı boyunca kontrolü elinde bulunduran Türkiye, bölgedeki askeri üslerinden Münbiç sınırına güç takviyesi yapmaya devam ediyor.