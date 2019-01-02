Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Pakistan'da kömür madeninde patlama: 4 ölü

'da kömür madeninde : 4 ölü

'ın güneybatısındaki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 08:51 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 09:00
Pakistan'da kömür madeninde patlama: 4 ölü

Geo News'in haberine göre, Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'ya yaklaşık 155 kilometre uzaklıktaki Loralai bölgesine bağlı Chamalang'daki bir kömür madeninde patlama meydana geldi.

Yetkililer, gaz kaçağından kaynaklandığı sanılan patlamada 4 madencinin öldüğünü, 1 madencinin de yaralandığını aktardı.

Patlamada yaşamını yitiren ve yaralanan madencilerin aynı aileden olduğu kaydedildi.

Pakistan Maden İşçileri Federasyonundan yapılan açıklamada da zeminin güçsüz olması, zehirli gazların ortaya çıkması ve kömür tozunun yanması gibi nedenlerle bölgede çok sayıda maden kazasının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede kömür madeni kazalarında her yıl ortalama 100 ila 200 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pakistan'da kömür madeninde patlama: 4 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN