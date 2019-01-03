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'den "Kaşıkçı cinayeti" açıklaması

sözcülerinden : Kapsamlı, açık ve şeffaf soruşturma çağrımızı yineliyoruz. Son gelişmeleri izliyoruz ve çağrımız değişmedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019 23:05
BM'den Kaşıkçı cinayeti açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davayla ilgili gelişmeleri izlediklerini belirterek, ''kapsamlı, açık ve şeffaf soruşturma" çağrısını yineledi.

Haq, günlük basın brifinginde AA muhabirinin, BM'nin, cinayete kurban giden Kaşıkçı davasının duruşmasını takip edip etmediğine yönelik sorusu üzerine ''Kapsamlı, açık ve şeffaf soruşturma çağrımızı yineliyoruz. Son gelişmeleri izliyoruz ve çağrımız değişmedi.'' ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında, 5'i idam istemiyle olmak üzere 11 sanığın yargılanmasına bugün Suudi Arabistan'da başlanmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, cinayetin ardından eleştirilerin hedefi olmuştu.

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BM'den "Kaşıkçı cinayeti" açıklaması
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