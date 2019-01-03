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'den yeni "Kaşıkçı cinayeti" açıklaması

Genel Sekreter sözcülerinden , Suudi gazeteci 'nın öldürülmesine ilişkin davayla ilgili gelişmeleri izlediklerini belirterek, ''kapsamlı, açık ve şeffaf soruşturma" çağrısını yineledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019 23:05

Haq, günlük basın brifinginde AA muhabirinin, BM'nin, cinayete kurban giden Kaşıkçı davasının duruşmasını takip edip etmediğine yönelik sorusu üzerine ''Kapsamlı, açık ve şeffaf soruşturma çağrımızı yineliyoruz. Son gelişmeleri izliyoruz ve çağrımız değişmedi.'' ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında, 5'i idam istemiyle olmak üzere 11 sanığın yargılanmasına bugün Suudi Arabistan'da başlanmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, cinayetin ardından eleştirilerin hedefi olmuştu.

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BM'den yeni "Kaşıkçı cinayeti" açıklaması
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