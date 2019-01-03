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'daki heyelanda can kayıpları artıyor

'nın Batı Cava eyaletinde yer alan 'de şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölü sayısı 18'e çıktı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019 06:55 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 07:05
Endonezya'daki heyelanda can kayıpları artıyor

Kompas gazetesinin haberine göre, 31 Aralık 2018'de Sukabumi bölgesine bağlı Sirnaresmi köyünde 30 evin göçük altında kaldığı heyelanda can kayıpları artıyor.

Ölü sayısının 18'e yükseldiği bölgede kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Yetkililer, arama çalışmaların pazar günü sonlandırılmasının planlandığını açıkladı.

Bölgedeki yerleşim alanında 100 kişinin heyelandan olumsuz etkilendiği, 3 kişinin yaralı olduğu ve 64 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiği bildirildi.

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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Endonezya'daki heyelanda can kayıpları artıyor
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