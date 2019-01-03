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yurdunda kalan terör zanlısı tutuklandı

'da terör saldırısı hazırlığı şüphesiyle yakalanan zanlı için savcılıktan açıklama yapıldı. kentinde ’ne () bağlı bir yurtta kalan terör zanlısının iki hafta tutuklu kalacağı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019 20:07 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 20:10
FETÖ yurdunda kalan terör zanlısı tutuklandı

Hollanda Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, pazartesi günü Rotterdam kentinde bir ev bakımı kurumunda çalışırken yakalanan ve 1 yıldır FETÖ'ye bağlı Akyazılı Rotterdam Vakfı altındaki öğrenci yurdunda kaldığı tespit edilen 24 yaşındaki terör zanlısının iki hafta tutuklu kalacağı belirtildi.

Hollanda’da FETÖ’nün yurduna terör baskını

Açıklamada, zanlının, terörle bağlantılı olduğu, terör saldırısı hazırlığı şüphesiyle yakalandığı ve terör saldırısı gerçekleştirmek için internet üzerinden bilgi topladığı ifade edildi.

Hollanda polisinin, Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin (AIVD) zanlıyla ilgili verdiği "El Kaide terör örgütü çevresinde aktif olduğu" bilgisini de araştıracağı kaydedildi.

HOLLANDA’DA FETÖ’NÜN YURDUNA TERÖR BASKINI

Hollanda medyasında çıkan haberlerde, FETÖ'ye bağlı Akyazılı Rotterdam Vakfı altındaki öğrenci yurdunda 1 yıldır kalan zanlının Vlaardingen doğumlu Türk asıllı olduğu iddia edildi.

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Rotterdam kentinde pazartesi günü, bir ev bakımı kurumunda çalışırken terörle bağlantılı olduğu şüphesiyle yakalanan 24 yaşındaki terör zanlısının 1 yıldır FETÖ'ye bağlı Akyazılı Rotterdam Vakfı altındaki öğrenci yurdunda kaldığı tespit edilmişti.

Zanlının yakalanması sonrası Rotterdam kentindeki yurda operasyon düzenleyen kar maskeli polis özel araştırma ekibi, terör zanlısının kaldığı odadaki bazı eşyalarına el koymuştu.

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