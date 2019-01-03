İsrail yıkmaya doymuyor

Geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 312 Filistinliyi şehit eden İsrail devlet terörü bir yandan da Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor. İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina bölgesinde Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Anadolu Ajansı'na konuşan Filistinli ev sahibi Hamza El-Mağribi, Beyt Hanina bölgesinin El-Matar mahallesinde bulunan evinin 120 metrekare olduğunu belirterek, İsrail güçlerinin yıkımdan önce evi kuşattığını söyledi.







5 BİN EVİ YOK ETTİLER

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor. İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor. 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla ev İsrail güçleri tarafından yıkıldı.

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