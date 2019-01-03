Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kaşıkçı yayınına sansür

Kaşıkçı yayınına sansür

Giriş Tarihi: 3.1.2019
Kaşıkçı yayınına sansür
Dijital film ve dizi platformu Netflix, Cemal Kaş��kçı cinayeti ile ilgili Suudi kraliyet ailesini eleştiren bir içeriği, Suudi Arabistan devletinin talebiyle, bu ülkede yayından kaldırdı. Amerikalı komedyen Hasan Minhaj stand-up tarzında yayınlanan programda Veliaht Prens Muhammed Bin Salman ile "Birkaç ay öncesine kadar Veliaht Prens Selman, Batı tarafından, 'Arap dünyasının ihtiyacı olan reformist' olarak görülüyordu. Ama Kaşıkçı cinayeti sonrası 'galiba o sandığımız gibi bir yenilikçi değil" diye düşünmeye başladılar" diyordu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaşıkçı yayınına sansür
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN