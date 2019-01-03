‘Şımarık çocuğunuza sahip çıkın’

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın düzenlediği konferansta Yunanistan'a uyarılarda bulundu. Türkiye'nin Ege'de oldu bittilere izin vermeyeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Yunanistan'a da bir uyarı yapıyoruz: 'Şımarık çocuğunuza (Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos) sahip çıkın da güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın', bunu hatırlatıyoruz" dedi. Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için çaba sarf edildiğini belirten Çavuşoğlu, "Hayal içinde olanlara da hatırlatıyoruz, hatırlatmak zorundayız. Sıfır garanti, sıfır asker hayal bile olamaz, 'Böyle bir rüya görüyorsanız uyanın' diyoruz" ifadelerini kullandı.