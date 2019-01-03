Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ‘Şımarık çocuğunuza sahip çıkın’

‘Şımarık çocuğunuza sahip çıkın’

Giriş Tarihi: 3.1.2019
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın düzenlediği konferansta Yunanistan'a uyarılarda bulundu. Türkiye'nin Ege'de oldu bittilere izin vermeyeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Yunanistan'a da bir uyarı yapıyoruz: 'Şımarık çocuğunuza (Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos) sahip çıkın da güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın', bunu hatırlatıyoruz" dedi. Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için çaba sarf edildiğini belirten Çavuşoğlu, "Hayal içinde olanlara da hatırlatıyoruz, hatırlatmak zorundayız. Sıfır garanti, sıfır asker hayal bile olamaz, 'Böyle bir rüya görüyorsanız uyanın' diyoruz" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Şımarık çocuğunuza sahip çıkın’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN