Suudi yargısından flaş karar

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Adalet Bakanı ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Velid bin Muhammed es-Samani, davalara bakılırken objektif yargı ilkelerinin geliştirilmesi için bir genelge yayımladı.

"YA SUÇLU BULUNACAK, YA DA SERBEST BIRAKILACAK"

Karara göre, davalarda şüphe durumunda bir cezanın uygulanamayacağı, sanığın ya suçlu bulunacağı ya da serbest bırakılacağı ifade edildi.

KAŞIKÇI CİNAYETİNİN BELGELİ ÖYKÜSÜ

"SUÇU ISPATLANAMAZSA..."

Bu kararın ülkede adaletin sağlanması sürecinde tarihi bir dönüşüm niteliğinde olduğu ve sanığın suçlu bulunması ya da suçu ispatlanmazsa serbest bırakılması arasında bir denge oluşturacağı kaydedildi.

Yüksek Yargı Konseyinin söz konusu kararının, Kaşıkçı davasının ilk duruşmasının yapıldığı bugün alınması ise dikkati çekiyor.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Kaşıkçı davasında, beşi idam talebiyle olmak üzere 11 sanığın yargılanmasına bugün başlanmıştı.