Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas edecek karar

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Suudı Arabistan'da, İstanbul Başkonsolosluğu'nda cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 11 sanığın ilk kez Riyad'da hakim karşısına çıktığı dün Yüksek Yargı Konseyi tartışmalı bir karar aldı. Suudi Arabistan Yüksek Yargı Konseyi'nin Kaşıkçı cinayetini örtbas etmeye yönelik olduğu şüphesi uyandıran ve zayıf delillere dayanan kararların önüne geçmeyi amaçladığı ileri sürülen kararına göre suç ispatlanmadıkça şüphelilere herhangi bir ceza uygulanamayacak. Karardaki "Davalarda şüphe durumunda bir cezanın uygulanamayacağı, sanığın ya suçlu bulunacağı ya da serbest bırakılacağı" hükmünün cesedi ortada olmadığı için Kaşıkçı'nın katillerinin aklanmasına yol açacağı ileri sürüldü. Dünkü ilk duraşmada sanıklar iddianameyi dinlemelerinin ardından savunma için süre talep ettiler. Mahkeme ise duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Suudi Arabistan Başsavcılığı'nın 5 sanık için istenen idam talebi de dahil mahkemeden, 11 sanık hakkında şeriat yasalarının gereğinin uygulanmasının talep ettiği belirtildi. Başsavcılık, Kaşıkçı cinayetine ilişkin 21 şüpheliden 11'ine suç isnat etmiş ve 5'ini idam cezası talebiyle mahkemeye sevketmişti.